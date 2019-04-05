Суд в Петербурге на 9 суток арестовал активиста после установки возле Исаакия надгробия с портретом Путина

Суд в Петербурге на 9 суток арестовал активиста Андрея Жексимбаева после установки возле Исаакиевского собора надгробия с портретом Владимира Путина. Об этом сообщает сайт «Медиазона». Жексимбаева признали виновным в проведении акции без подачи уведомления. Сам он заявил, что не согласен с административным протоколом и вообще не выходил из дома неделю.

Всего накануне задержали двух человек. Второй, Григорий Кудрявцев, по-прежнему находится в отделе полиции. Ему также вменяют проведение акции без подачи уведомления.

Надгробие рядом с Исаакиевским собором появилось два дня назад.