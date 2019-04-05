Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что появление флага Косово на стадионе «Ахмат Арена» никак не было связано с политикой. Позиция руководства республики в этом вопросе строго соответствует официальной позиции Российской Федерации, — сказал Кадыров. Он добавил, что за футбольный клуб «Ахмат» выступает спортсмен из Косово, и если косовский флаг появился на арене, то исключительно по этой причине.

Ранее стало известно, что на стадионе «Ахмат Арена» сняли флаг Косово после жалобы посла Сербии в России Славенко Терзича. Заодно решили убрать флаги других государств, представители которых выступают за грозненскую команду. Терзич рассказал газете «Известия», что дипломаты заметили флаг Косово на стадионе в конце марта во время встречи «Ахмата» с московским «Спартаком». После этого российский МИД обратил внимание чеченских властей на недопустимость использования символики непризнанных государств.

Напомним, Россия выступает против признания Косово.