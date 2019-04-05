МИД России призвал стороны конфликта в Ливии проявить спокойствие и сдержанность

В заявлении министерства говорится, что Москва присоединяется к призыву генсека ООН воздерживаться от резких заявлений и остановить военные операции в Ливии.

Накануне вечером стало известно, что командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на столицу страны Триполи. При этом он приказал не стрелять в гражданских и гарантировал безопасность тем, кто добровольно сложит оружие.

Через несколько часов по инициативе Великобритании должно начаться экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии. Между тем, Хафтар уведомил генсека ООН Антониу Гутерриша, что не собирается вести диалог с террористами и освободит от них столицу страны.