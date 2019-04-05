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19:00, 05 апреля 2019

«Шпигель» опубликовал результаты расследования, которое вскрывает механизм влияния Кремля на выборы в бундестаг в 2017

Немецкий журнал «Шпигель» опубликовал результаты расследования, которое вскрывает механизм влияния Кремля на выборы в бундестаг 2017 года.

Расследование основывается на материалах центра «Досье» Михаила Ходорковского, которые были предоставлены также немецкому телеканалу ZDF, BBC и итальянской газете «La Repubblica». «Шпигель» проверил полученные им документы из администрации российского президента. Согласно им, Кремль пытался повлиять на выборы в бундестаг через депутата право-популистской партии «Альтернатива для Германии» Маркуса Фронмайера.

Прежде всего конкретно предлагалась поддержка его кандидатуры на выборах. Ранее он был главой молодежной ячейки партии, которая ныне находится под наблюдением Органа по защите конституции ФРГ. В документе говорится, что Фронмайер будет абсолютно контролируемым Кремлем депутатом. Для политика запрашивалась материальная и медийная поддержка, а также намечались сроки для «точной предвыборной программы». Разработан был и конкретный план действий. Одно мероприятие на самом деле имело место.

Наряду с этим в администрации Владимира Путина курсировала стратегическая программа действий по дестабилизации стран Евросоюза и пропаганде российских позиций. Конкретно в ней были разработаны планы по организации митингов, пикетов и других протестных акций», а также поддержка резолюций парламентов стран ЕС, нацеленных на признание Крыма частью Российской Федерации и отказ от санкций. Говорится также о кампаниях в СМИ и спорных наблюдательных миссиях. Целью их должна быть поддержка российских интересов и дискредитация критиков Москвы. Документ был послан по электронной почте 3 апреля 2017 года одному из высокопоставленных сотрудников администрации президента.

На запрос «Шпигеля» Фронмайер заявил через своего адвоката, что не понимает, о каком документе идет речь и кто его автор. Стратегическая программа также ему не знакома. Отрицает политик и предложение помощи с российской стороны.



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