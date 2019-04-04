Тимошенко не будет вести дебаты с участием кандидатов в президенты Украины Порошенко и  Зеленского

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не будет вести дебаты с участием кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб Зеленского. Там добавили, что выберут другого ведущего.

Напомним, именно Зеленский выступил с инициативой перед вторым туром президентских выборов провести дебаты на киевском стадионе «Олимпийский».

Не стоит ожидать, что шоумен Владимир Зеленский продолжит вести себя как юморист в случае победы на выборах, — сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Николай Сванидзе. Сванидзе добавил, что пока сложно понять, сможет ли Зеленский вести переговоры с Россией.