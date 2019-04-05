Басманный суд Москвы арестовал шестого фигуранта дела Михаила Абызова

Об этом сообщает агентство ТАСС. Сергей Ильичев взят под стражу до 25-го мая. Следствие считает его сообщником бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Ильичева обвиняют в мошенничестве и участии в преступном сообществе. В СК говорили, что он скрылся за границей. Сам Ильичев сообщил, что не собирался скрываться, узнал о своем розыске из СМИ, поменял билеты и добровольно вернулся из Таиланда, где находился на отдыхе. Вину он не признал.

Другие фигуранты дела были арестованы на прошлой неделе. По версии Следственного комитета, экс-министр с сообщниками похитили 4 миллиарда рублей у энергетических компаний.