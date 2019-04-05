Суд в Москве оштрафовал Twitter на 3 тысячи рублей за отказ хранить данные пользователей в России

Это первая административная мера в отношении соцсети.

Виновной соцсеть в правонарушении признал мировой судья Таганского района Антон Козырев. Он удовлетворил административный иск, заняв сторону Роскомнадзора. Его сотрудник в суде ранее сообщил, что компания Twitter не предоставила по запросу ведомства интересующую его информацию. В том числе схему рабочих мест, на которых размещаются базы данных, и договор купли-продажи серверных мощностей. В суде Козырев сегодня огласил письменные материалы, из них следовало, что Роскомнадзор ответ Twitter не устроил. На второе письмо за подписью главы ведомства Жарова в компании ответили, что продолжают изучать запрос и скоро пришлют необходимые данные. Тогда надзорное ведомство составило административный протокол. Представители Twitter суду заявили, что компания не собирает личные данные пользователей, а российское законодательство не должно в целом распространяться на иностранных игроков. Ответчики просили прекратить дело, однако судья вынес решение о штрафе в 3 тысячи рублей. Соцсети грозило до пяти тысяч штрафа. Будет ли Twitter обжаловать решение неизвестно.

Аналогичное дело в отношении соцсети Facebook суд рассмотрит через неделю.