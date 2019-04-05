В Новокузнецке коммунальщики задействовали автокран, чтобы снять с балкона плакат с надписью «Путин – вор»

Об этом сообщает проект «ОВД-инфо». Активист Лев Гяммер рассказал, что плакат, который он повесил на балконе, находился там несколько дней. В это время ему звонили из управляющей компании и просили снять плакат. Автокран пригнали к дому после того, как активист отказался. Коммунальщики прекратили попытки убрать плакат, когда Гяммер стал вести трансляцию происходящего в интернете. В итоге со второй попытки им удалось срезать плакат ножом после наступления темноты.