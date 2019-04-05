Никулинский суд Москвы распорядился изъять имущество на 460 миллионов рублей у близких полковника Дмитрия Захарченко

Таким образом частично удовлетворен иск. Генпрокуратура просила обратить в пользу государства имущество и деньги на общую сумму почти 485 миллионов, которые, по версии следствия, Захарченко и его окружение получили незаконно. Судья Наталья Самороковская, в частности, отклонила ходатайство об изъятии украшений подруги Захарченко за 320 тысяч долларов, которые он купил ей в США.

Бывший высокопоставленный сотрудник управления экономической безопасности МВД Дмитрий Захарченко обвиняется во взяточничестве. Его арестовали в сентябре 2016-го года. В квартира его сестры нашли наличные на общую сумму в 9 миллиардов рублей.