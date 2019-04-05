Москва выиграла у Киева спор в ВТО

Всемирная торговая организация отказалась удовлетворить иск, связанный с транзитом украинских товаров через территорию России. Украина требовала признать не соответствующим нормам ВТО решение России ограничить транзит в Казахстан некоторых категорий грузов. В ВТО решили, что меры были приняты Россией для защиты интересов своей безопасности в условиях чрезвычайных обстоятельств, — сообщает агентство Интерфакс.

Это третий спор, который Россия выиграла у Украины в рамках ВТО, начиная с прошлого года.