Сегодня в Москве пройдет пятый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА

Счет в противостоянии пока равный. А вот психологическое преимущество сейчас на стороне хоккеистов из Санкт-Петербурга.

Финальная серия на Западе, по сути, начинается заново, но уже на других условиях. После двух московских побед эксперты говорили о том, что ЦСКА выглядит основательнее, а их питерские одноклубники никак не могут найти подходов к воротам москвичей. Однако в городе на Неве команды словно поменялись ролями. СКА привычно доминировал не без помощи игры в большинстве, армейцы дважды забивали первыми. И тем не менее всякий раз уступали. Подопечные Илья Воробьева наглухо прикрыл первую тройку ЦСКА. Григоренко с Капризовым на льду почти не было видно. К тому же, две победы над крайне неудобным в последние годы соперником сняли психологический груз с игроков СКА. Которые стали активно помогать лучшему своему снайперу Никите Гусеву. Ну а возвращение в основу Николая Прохоркина и вовсе получилось фееричным. В двух домашних матчах со своей бывшей командой нападающий набрал 4 очка за результативность.

Пятая игра полуфинальной серии между ЦСКА и СКА начнется в 17 часов. Трансляция на телеканале Матч ТВ.