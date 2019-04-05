Прокуратура внесла представление временному губернатору Петербурга Беглову за плохую уборку города этой зимой

Прокуратура внесла представление временному губернатору Петербурга Александру Беглову за плохую уборку города этой зимой.

Прокуратура ответила на запрос депутата Госдумы Михаила Романова, и выяснила, что техники для уборки улиц не хватало, а ту, что имелась, использовали неэффективно. Кроме того, ответственные службы не учитывали специфику районов, когда формировали автопарки, и не продумали, как вывозить снег. Прокуратура считает, что различные ведомства действовали разобщенно. Впрочем, ранее Смольный признал, что на уборку города не хватает денег. Как бы то ни было, практика показывает, что прокурорские представления чиновников особенно не пугают и такие дела заканчиваются по сути ничем. Отмечу также, что прокуратура отчиталась о том, как расследуют уголовное дело о смерти молодого человека, на которого рухнула ледяная глыба с крыши химико-фармацевтического университета. По этому делу одного из проректоров вуза уже обвинили во взяточничестве и халатности. Кроме того, к ответственности привлекли и руководителей подрядных организаций. Срок предварительного следствия по данному делу истек сегодня.

От гололеда и сосулек пострадали, по данным скорой помощи, несколько тысяч горожан. По официальным данным один человек погиб, по неофициальным — гораздо больше.