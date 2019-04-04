Минздрав предлагает блокировать в интернете информацию с призывами к отказу от прививок

Об этом говорится в ответе замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой на запрос депутата Госдумы Леонида Огуля. Разрабатывается соответствующий законопроект. Депутат Огуль сказал «Эху Москвы», что согласен с позицией Минздрава частично.

Завлаборатории Национального исследовательского центра эпидемиологии Минздрава Елена Бурцева полностью согласна с позицией чиновников.

Людей, которые не хотят делать прививки своим детям, нужно убеждать, а не наказывать, — считает бывший вице-премьер правительства, а ныне – первый зампредседатель совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев.

11 апреля в Госдуме состоится круглый стол, посвященный этой теме. Не исключено, что по итогам дискуссии будут предложены поправки в законодательство.