Роскомнадзор заблокировал около 1000 страниц с упоминанием президента банка ВТБ и телеведущей федерального канала

Роскомнадзор заблокировал около 1000 страниц с упоминанием президента банка ВТБ Андрея Костина и телеведущей федерального канала. В итоге действия ведомства привлекли к ним еще больше внимания.

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» по требованию Роскомнадзора удалил расследование проекта Baza, опубликованное в начале апреля. В нем говорилось о том, как ведущая ВГТРК Наиля Аскер-заде стала владелицей апартаментов в элитном жилом комплексе в центре Москвы, которые раньше находились в собственности ВТБ. Это был уже второй материал «Базы» на эту тему. Первый был посвящен другой квартире журналистки в том же доме, которая, как утверждает издание, могла достаться ей благодаря особым личным отношениям с главой ВТБ Андреем Костиным. После этой публикации Роскомнадзор начал блокировку страниц на ресурсах, распространявших эту информацию, и, по данным организации «Роскомсвобода», к марту их число перевалило за тысячу. Доступ ограничивали на основании двух судебных решений, вынесенных осенью прошлого года, пишет газета «Ведомости». Иски о защите деловой репутации тогда подал ВТБ, и касались они нескольких десятков сайтов. Но блокировки затронули и ресурсы, неупомянутые в определениях суда, подтвердили изданию в Роскомнадзоре.

Отметим, что согласно одному из постановлений, банк требовал признать информацию в публикациях не соответствующей действительности, порочащей ВТБ и его сотрудников и просил запретить ее распространение. На этом основании Роскомнадзор и потребовал удалить новое расследование «Базы» о квартирах Аскер-заде. При этом, какие именно сведения в материале считают запрещенной информацией, в ведомстве не пояснили. С удалением публикаций о президенте ВТБ также столкнулись и пользователи Facebook. Отмечу, что действия Роскомнадзора по блокировке сотен ссылок сами стали поводом для публикаций в СМИ. Запрет материалов, рассчитанный на то, чтобы придать эту историю забвению, напротив, привлек к ней еще большее внимание.

Эксперты считают, что действия Роскомнадзора идут вразрез с законом – ведомство не имело права массово блокировать ресурсы, не имея решения суда по каждой конкретной публикации.