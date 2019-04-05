Нефтяные компании продлили соглашение с правительством о стабилизации цен на топливо

Предполагается, что оно будет действовать до июля.

По сути продление соглашения о заморозке цен на моторные топлива в России не предполагало подписание дополнительных документов. Об этом газете «Ведомости» рассказали два источника, близкие к нефтеперерабатывающим компаниям. По их словам, договоренности были достигнуты в результате совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, состоявшегося на прошлой неделе. В результате был подписан протокол встречи. Источник агентства ТАСС, в свою очередь, сообщил, что в документе было прописано обязательство до конца года не увеличивать цены на топливо выше уровня инфляции. Сам Козак, комментируя продление соглашения, выразил мнение о необходимости уйти от ручного управления тарифами. Вице-премьер считает, что нужно создать самонастраивающийся механизм. О том, что нефтяники ищут способы обновления системы стабилизации цен, рассказал и премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по вопросу проведения весенних сельскохозяйственных работ.

Соглашение между нефтяниками и правительством о заморозке цен на топливо было подписано в ноябре прошлого года. В рамках договоренностей компании пообещали увеличить поставки на внутренний рынок на три месяца. При этом был разработан механизм компенсаций нефтяникам недополученной прибыли. Однако они жаловались на то, что в первом квартале этого года уже они были вынуждены доплачивать в бюджет. В результате этот механизм в правительстве пообещали скорректировать.

Тем временем глава Минэнерго Александр Новак сообщил о скором принятии решения по компенсации бюджету из-за корректировки налогового маневра.