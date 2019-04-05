Кадыров объяснил появление флага Косово на стадионе в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров отрицает политическую подоплеку появления флага Косово на стадионе «Ахмат Арена».

«За футбольный клуб «Ахмат» выступает спортсмен из Косово. Если в фанзоне спорткомплекса «Ахмат Арена» и оказался флаг Косово, то именно по данной причине. К политике это не имеет никакого отношения», — сказал Р.Кадыров журналистам.

«Что касается отношения руководства Чеченской Республики к этому вопросу, то оно строго соответствует официальной позиции Российской Федерации», — подчеркнул он.

Матч «Ахмат» — «Спартак» состоялся 30 марта и закончился победой гостей 3:1. После матча в социальных сетях появились фотографии флага Косово, который висел под сводами арены.

Ранее «Известия» сообщили со ссылкой на посла Сербии в РФ, что Белград требует от компетентных органов России разобраться с появлением флага Косово на стадионе.

В пятницу начальник пресс-службы стадиона Рамзан Умаров сообщил «Интерфаксу», что флаг снят.