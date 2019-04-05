Штаб Порошенко заподозрил Зеленского в фальсификации результатов медицинских тестов

Штаб Петра Порошенко заподозрил другого кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в фальсификации результатов медицинских тестов. Оба кандидата сегодня сдали анализы на алкоголь и наркотики. В ответ на обвинения шоумен, победивший в первом туре, обнародовал результаты.

Кандидаты утром в присутствии многочисленных журналистов пришли в разные медцентры в Киеве. Порошенко и Зеленский сдали кровь прямо на камеры – в истории Украины такого ещё не было, а действующий президент сдал на проверку ещё волосы и мочу. Он делал это в медпункте на стадионе Олимпийский, где 19 апреля намечены дебаты. А его противник приехал в одну из частных клиник Киева. На машине, которая раньше принадлежала олигарху Игорю Коломойскому, пишет Украинская правда со ссылкой на одного из депутатов Верховной Рады. «Выкачали из меня всю кровь, но у меня её много, кровь молодая», — шутил Зеленский. Он смеялся, и когда ему делали процедуру.

В крови президента Порошенко экспресс-анализ не выявил запрещённых препаратов, сообщил вскоре главный врач Киевской городской наркологической больницы. Он уточнил, что окончательные результаты будут готовы через несколько дней. Исследование проводят несколько клиник. Штаб президента вслед за этим обрушился на соперника Порошенко. Там заявили, что врач, который брал кровь у Зеленского, с ним связан. Поскольку снимался в сериале «Сваты», который шоумен, получивший в первом туре более 30ти процентов голосов, продюсировал. «Мы считаем, что кандидат Зеленский обещания не выполнил и не сдал анализы так, как это предусмотрено медицинскими протоколами», объявил глава штаба Порошенко Олег Медведев.

Шоумен вскоре у себя в фейсбуке выложил результаты анализов. При этом РБК-Украина отмечает, что изначально они были датированы 2 апреля, но после замечаний в комментариях, в штабе Зеленского опубликовали новое фото, и в нём указывалась сегодняшняя дата. Запрещённых препаратов в крови по предварительным результатам у него тоже не выявлено. Биоматериалы отправят на дополнительное исследование в Испанию, сообщил кандидат в президенты.

Именно Зеленский был инициатором идеи сдачи анализов и проведения дебатов с Порошенко. Шоумен предложил устроить их на стадионе Олимпийский, а позже пригласил занявшую третье место в первом туре Юлию Тимошенко их вести. Она обещала подумать. Порошенко сказал, что дебаты желательно провести в несколько этапов. Сначала обсудить вопросы укрепления обороны и безопасности, затем внешнюю политику и, наконец, защиту конституционных прав и свобод граждан Украины.

Можно ожидать, что кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский соберет большинство голосов из тех, которые проголосовали в первом туре за других кандидатов. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Глеб Павловский. К нему могут перейти даже голосовавшие за действующего президента, считает эксперт.

«Понятно, что Зеленский будет собирать к себе голоса тех, кто занимал более или менее левые или правоцентристские позиции. Он соберет добавочные голоса на Юге и Востоке, начнет собирать, несомненно, часть голосов у Порошенко, также значительную часть голосов Юлии Тимошенко. Он заберет к себе часть, голосовавших за националистов», — сказал он. По мнению политолога, В.Зеленский выиграет выборы, даже если потерпит поражение в дебатах.

«Даже если представить себе, что Порошенко блестяще провел бы дебаты, все равно Зеленский выиграет выборы. Трудно сказать, кого не соберет Зеленский. Потому что за него уже готовы голосовать почти 50% голосов», — отметил он.

Второй тур президентских выборов на Украине пройдёт 21 апреля.