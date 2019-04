Через несколько часов должно состояться экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за обострения ситуации в Ливии

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить военные действия.

Командующий ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар накануне приказал начать наступление на Триполи для борьбы с террористами. Его представитель Ахмед аль-Мисмари уточнил, что наступление ведется сразу по нескольким направлениям.

Руководители ливийской национальной армии призвали своих сторонников не публиковать в соцсетях материалы, указывающие на расположение армейских частей близ Триполи.

Москва с особым вниманием наблюдает за развитием ситуации в Ливии, но при этом к последним событиям никак не причастна, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ситуация в Ливии грозит перерасти в полноценную гражданскую войну. Таков основной тон публикаций в зарубежной прессе.

Британская газета The Times отмечает, что фельдмаршар Хафтар игнорирует всяческие призывы к миру и спокойствию, которые исходят из стана предстиавителей ООН, в том числе от генсека ООН Антоние Гуттериша. The Financial Times оценивает происходящее, как попытку разрушить и без того хрупкое перемирие и напоминает: часть страны контролируют западные союзники, а другую — фельдмаршал Хафтар. Именно там сосредоточены нефтяные вышки, которые ему подконтрольны.

Хафтара издание называет жестким и решительным руководителем. Эксперты издания говорят, что для него нет даже и возможности мирных переговоров. Аналитики The New York Times говорят, что он настроен серьёзно: «Ему 75 лет и он играет в игру с нулевой суммой: победить или проиграть полностью. Хафтару терять нечего, -— отмечают они. У Хафтара плотные связи с Россией. Три десятка лет он даже был слушателем курсов в Академии имени Фрунзе и хорошо знает русский язык.

Онлайн-издание Military Times пишет о связях Хафтара с официальной Москвой. Согласно публикациям, он неоднократно посещал Россию для встреч с главами российского МИД и Минобороны, а также секретарем Совбеза РФ. И получил согласие РФ вооружить его подразделения, а также на поставку оружия на сумму в 2 млрд долларов в обмен на 2 военные базы. В переговорах также участвовал бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют создателем Частной Военной Компании Вагнера.

Американская The New York Times пишет, что Россия на этом фоне постепенно увеличивает пристуствие своих наёмников в этой стране и других государствах Африки. Это вызывает тревогу со стороны западных партнёров. Цель Москвы — взять под контроль порты на Средиземном море, а также логистические центры в Эритрее и Судане. Издание The Arab Weekly напоминает, что первые сообщения об этом появились в британской прессе ещё в прошлом году. Тогда газета the Telegraph писала о масштабных поставках вооружения (артиллерии, танков и беспилотников) и трёхстах наёмниках из группировки Вагнера, которые были расквартированы в Бенгази. Их основной задачей было обеспечить безопасность ключевых портов для российского флота и транзит через них нефти. при этом, официальная Москва отвергает обвинения в посылке в Ливию наёмников. Также сообщается, что фельдмаршалу помогают Египет и Арабские Эмираты.

Как отмечает The Guardian, в последнее время про Хафтара приходила противоречивая информация. Так, французская газета «Le Monde» про то, что у него был инсульт и он даже потерял речь. Затем, были предположения о его смерти. Но позже их опровергли. Если его операция закончится успехом, нефть из Ливии пойдет на рынки, что приведет к резкому снижению её стоимости.