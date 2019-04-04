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Эксклюзив Эха 18:00, 05 апреля 2019

Многолетний мэр столицы Латвии отстранен от должности

Нил Ушаков назвал решение стопроцентно политическим.

Лидер партии «Согласие», которая поддерживает русскоязычное население Латвии, на посту мэра Риги находится уже 10 лет. За это время Нила Ушакова не раз призывали уволить.

Реальный повод появился осенью прошлого года, когда возбудили дело о взятках в муниципальной транспортной компании Rīgas Satiksme. По версии следствия, за покупку и поставку в Ригу почти 200 автобусов, троллейбусов и трамваев предприятия из Чехии и Польши дали взятки на общую сумму около 13 миллионов евро. В получении взяток заподозрили как сотрудников самой компании, так и представителей Рижской думы, которая является ее основным акционером. Городской парламент возглавлял до сегодняшнего дня Нил Ушаков, он же был представителем собственника транспортной компании. В январе в его доме и рабочем кабинете по этому делу прошли обыски, но ничего криминального не нашли. Оппозиция требовала отставки Ушакова, однако голосование в Рижской думе по этому вопросу дважды провалилось, напоминает издание «Медуза».

Однако вскоре в Латвии было сформировано новое правительство. В марте министр регионального развития Юрис Пуце направил Ушакову перечень из 12 нарушений. Мэр ответил по каждому пункту, но ответ министра не устроил, и Юрис Пуце сегодня объявил, что отстраняет Ушакова от исполнения своих обязанностей. Мэр Риги – это выборная должность, но по латвийским законам министр регионального развития вправе отстранить от должности главу самоуправления, если он плохо выполняет свои обязанности.

Министр Юрис Пуце заявил, что нарушения в работе Ушакова наблюдались на каждом шагу. В качестве примера, он сказал, что свои объяснения мэр должен был прислать в электронном виде, а вместо этого министерство получило множество папок с бумагами, передают информагентства.

По версии министра, из-за действий мэра городской бюджет потерял 30 миллионов евро, которые в 2016 и 2017 годах были предоставлены той самой транспортной компании Rīgas Satiksme для пополнения капитала. Важно отметить, что в получении взяток и других уголовных преступлениях Нила Ушакова не обвинили. Сам он считает свое отстранение абсолютно противоправным.

В своем «Фейсбуке» Нил Ушаков написал, что мэром его избрали жители Риги и уволить могут только они, а не политические лилипуты. Политик намерен оспорить увольнение в суде.

В феврале Нил Ушаков заявил, что намерен баллотироваться в Европарламент.

Отстранение мэра Риги не стало ни для кого неожиданностью,— сказал «Эху Москвы» лидер общественной организации «Родной язык» Владимир Линдерман. По его словам, этого ждали еще с декабря. Линдерман добавил, что коррупционный скандал снизил популярность Ушакова среди русских избирателей, но не настолько, чтобы помешать его проходу в Европарламент.

Нил Ушаков сам планировал покинуть должность, поэтому сегодняшнее решение об отстранении его от должности – это своего рода шаг на опережение, — считает замглавного редактора радио «Балтком» Вадим Родионов. Родионов добавил, что партия Ушакова в нынешний момент не представлена в парламенте, поскольку считается пророссийской.

Скорее всего, основания для увольнения Нила Ушакова действительно были, — считает завцентром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский. Вардомский добавил, что в любой другой европейской стране в такой ситуации мэра никто бы не уволил. В данном случае сыграло то, что Ушаков вел самостоятельную политику.



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