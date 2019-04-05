Президент Украины Петр Порошенко наградил моряков, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе. Награды переданы родственникам, — сообщает агентство Интерфакс. По словам президента, украинские моряки показали себя как настоящие рыцари, воины, патриоты и профессионалы. Порошенко выразил надежду, что моряки скоро вернутся домой.

Украинские корабли были обстреляны российскими пограничниками в Керченском проливе в конце ноября. Моряков впоследствии арестовали.