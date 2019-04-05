Отстраненный от должности мэр Риги намерен оспорить решение латвийских властей о своей отставке в суде

Нил Ушаков сказал, что лишить его должности могут только горожане, а не политики или чиновники. Оплачивать работу адвокатов мэр Риги намерен из личных средств.

Уволить Ушакова с поста градоначальника и главы Рижской думы распорядился министр регионального развития Юрис Пуце. В распоряжении были перечислены нарушения, допущенные Ушаковым, которые в основном касаются взаимоотношений города с рижским транспортным предприятием, — отмечает агентство ТАСС.