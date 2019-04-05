Определились номинанты на премию Бориса Немцова

В списке более 30ти человек.

На премию Бориса Немцова претендуют известные правозащитники, журналисты, оппозиционные политики, активисты. В этом году среди номинантов недавно осуждённый руководитель грозненского отделения Мемориала Оюб Титиев, его коллега Юрий Дмитриев, политик Алексей Навальный, главный редактор New Times Евгения Альбац, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, обвиняемый в госизмене учёный Дмитрий Кудрявцев. Премия, которой награждают за смелость и отстаивание демократических ценностей в стране, может достаться активистке движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко, ростовчанку преследуют за участие в организации, которую власти сочли нежелательной. Шевченко сейчас по результатам в первой тройке номинантов. Голосование на сайте «Новой газеты» продлится до конца месяца. Из более чем 30ти кандидатур читатели издания должны выбрать пятерых финалистов, а спустя месяц совет Фонда Немцова определит победителя.

Премию Немцова вручат уже 4й раз. Её обладателями ранее становились одна из лидеров движения «Солидарность» Надежда Митюшкина, псковский политик и правозащитник Лев Шлосберг и российский активист Ильдар Дадин.