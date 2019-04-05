Со стадиона в Грозном после жалобы Сербии убрали флаг Косово

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на руководство спортивной арены. Гендиректор стадиона Магомед Мацуев пояснил, что флаг находился там несколько лет. Его повесили после того, как игрок сборной Косово перешел в состав «Ахмата». На стадионе висели флаги и других стран, чьи представители выступали за команду.

На флаг Косово пожаловался посол Сербии в России после матча «Ахмата» со «Спартаком» в конце марта. Дипломат подчеркнул, что Россия не признаёт независимость Косово и указал властям Чечни на недопустимость использования символики непризнанных государств. Флаги других стран со стадиона тоже решили убрать.