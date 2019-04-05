В Тверском суде Москвы, по некоторым данным, произошла массовая драка

По сведениям источников издания РБК, драка произошла накануне.

Вчера слушалось дело о нарушении правил проведения митинга. Группа людей попыталась зафиксировать ход судебного заседания на фото и видео, судья сделал замечание и вызвал в зал приставов. После этого один из присутствующих попытался напасть на пристава с ножом. Сотрудник не пострадал. Нападавшего задержали. В потасовке, которая завязалась в суде, приняли участие около десяти человек.

В пресс-службе Тверского суда, между тем, отрицают, что на заседании произошла драка. Там говорят, что судебные приставы задержали группу людей, которые агрессивно вели себя возле зала заседаний. При этом в пресс-службе подтвердили данные о нападении на пристава с ножом.