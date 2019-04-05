Нил Ушаков намерен обжаловать в суде решение об отстранении его от должности мэра Риги
Об этом политик сказал латвийским СМИ.
От должности мэра Ушакова отстранил министр охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце. Руководство ведомства имеет такие полномочия. Претензии к мэру Риги связаны с подозрениями в нецелевом расходовании средств.
В конце января дома и на работе у Ушакова прошли обыски. Обвинений ему не предъявляли. Ушаков ранее заявлял о своей непричастности к каким-либо противоправным действиям. Самого его не обвиняют в коррупции, а подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей мэра.