Глава Союза биатлонистов РФ предложил штрафовать спортсменов за чрезмерную активность в соцсетях в дни соревнований

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев предложил штрафовать российских спортсменов за чрезмерную активность в соцсетях в дни соревнований и тренировок. По его мнению, круглосуточное общение в интернете отвлекает атлетов от работы. Драчев подчеркнул, что спортсмены работают за государственные деньги, поэтому, по его словам, «не дело бесцельно тратить энергию на телефон», — передает агентство ТАСС.