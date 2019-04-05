Amnesty International передала в СК около 30-ти тысяч подписей под петицией за освобождение Анастасии Шевченко

Правозащитная организация Amnesty International передала в Следственный комитет около 30-ти тысяч подписей под петицией за освобождение Анастасии Шевченко. Об этом сообщает сайт «МБХ Медиа». Авторы обращения призывают председателя СК Александра Бастрыкина немедленно освободить Шевченко из-под домашнего ареста и прекратить ее уголовное преследование.

В отношении ростовской активистки движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко возбуждено уголовное дело об участии в нежелательной организации.