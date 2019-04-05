Задержан объявленный в розыск фигурант дела Михаила Абызова Сергей Ильичев

Следственный комитет сообщал, что он скрылся за границей. Ильичева обвиняют в создании преступного сообщества и хищении в особо крупном размере. Следствие просит его арестовать.

Бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова арестовали в конце марта. Вместе с ним под стражу взяли еще четырех человек. По версии следствия, Абызов с сообщниками похитили 4 миллиарда рублей у энергетических компаний и вывел деньги в иностранные офшоры.