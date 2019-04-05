Еврокомиссия обвинила BMW, «Даймлер» и «Фольксваген» в нелегальном сговоре о технологиях очистки выхлопов

Еврокомиссия обвинила немецких автопроизводителей BMW, «Даймлер» и «Фольксваген» в нелегальном сговоре о технологиях очистки выхлопов. Концернам грозят гигантские штрафы.

Антимонопольные службы Евросоюза представили сегодня данные об обманных сделках между тремя автопредприятиями ФРГ. Комиссар ЕС по рыночной конкуренции Маргрете Вестагер заявила о передаче концернам предупредительных писем со всеми пунктами обвинения. По всей видимости, BMW, Daimler и Volkswagen обманным путем избежали необходимости усовершенствовать катализаторы дизельных и фильтры бензиновых моторов.

Автоконцерны тем самым ограничили развитие инновационных технологий и конкурентоспособность на европейском рынке. В результате потребители были лишены возможности приобретать транспортные средства с лучшими экологическими характеристиками. Если обвинения подтвердятся, речь будет идти о нарушении антимонопольного законодательства ЕС. Штрафы могут достичь 10 процентов годового оборота, то есть нескольких миллиардов евро.

«Фольксваген» собирается сначала проверить обвинения. Лишь после этого он сделает необходимые заявления. «Даймлер» не ожидает никаких штрафов из-за нелегальных сговоров, поскольку сотрудничал с Еврокомиссией как главный свидетель, прозвучало из головного офиса предприятия.

Два этих автоконцерна после известия о возможных обвинениях в прошлом году подали заявление на статус главного свидетеля. Это позволяет снизить возможное наказание или избежать его. Однако Еврокомиссия предпочла «Даймлер».