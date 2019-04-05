Роскомнадзор массово заблокировал публикации о главе ВТБ Андрее Костине

Под тотальную блокировку попали около 1000 публикаций, пишет газета «Ведомости». Блокировка основана на решении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску ВТБ о защите деловой репутации, вынесенном в ноябре 2018 года, и аналогичном решении в сентябре. В основном, они связаны с материалами, которые на днях удалил сервис блогов «Яндекс.Дзен». Это расследование проекта Baza о дорогих апартаментах в жилом комплексе «Новая Остоженка» в 1-м Зачатьевском переулке, которыми сначала владел госбанк ВТБ, а потом собственником неожиданно стала телеведущая ВГТРК Наиля Аскар-заде. Утверждается, что стоимость апартаментов площадью 155 квадратных метров составляет 150 миллионов рублей. Причем, как говорится в публикации проекта Baza, это уже вторые апартаменты журналистки в том же жилом комплексе якобы из-за отношений с главой ВТБ Андреем Костиным. Сервис «Дзен» получил уведомление от Роскомнадзора, где говорится, что публикация проекта Baza содержит запрещенную информацию. Но какую именно, в ведомстве не пояснили.

Руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков называет происходящее «цензурой рунета в интересах отдельных лиц».