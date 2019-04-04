Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков намерен обжаловать решение об увольнении в суде

Он считает позицию министра окружающей среды Латвии политической. Ушаков заявил, что продолжает работать, несмотря на произошедшее. Он не нашел в списке нарушений, которые ему предъявляют, ничего противозаконного.

Нил Ушаков планировал покинуть должность, — сказал в эфире «Эха Москвы» заместитель главного редактора радио «Балтком» Вадим Родионов. Опубликование решения об отстранении его от должности, — это своего рода шаг на опережение, — считает журналист. Родионов добавил, что партия Ушакова в нынешний момент не представлена в парламенте, поскольку считается пророссийской или прокремлевской.

Напомним, Ушакова уволили из-за недочетов, которые в основном касаются взаимоотношений города с Рижским транспортным предприятием.