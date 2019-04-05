Правительство и нефтяные компании подписали новое соглашение о заморозке цен на топливо
Оно будет действовать до 1 июля. Как отмечает РБК, подписать документ хотели раньше, но из-за споров о финансировании возникли трудности.
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Оно будет действовать до 1 июля. Как отмечает РБК, подписать документ хотели раньше, но из-за споров о финансировании возникли трудности.
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