Штаб Порошенко заподозрил, что результаты медицинских тестов Зеленского могут быть сфальсифицированы

Штаб Петра Порошенко заподозрил, что результаты медицинских тестов его противника во втором туре выборов Владимира Зеленского могут быть сфальсифицированы. «Нет никаких оснований считать, что лаборатория сможет объективно изучить данные анализов Владимира Зеленского», — заявил глава штаба Олег Медведев. Он отметил, что врач, который делал тест, снимался в сериале «Сваты». Ранее главврач наркологической клиники Киева заявил, что в организме Петра Порошенко не обнаружено никаких психоактивных веществ. Владимир Зеленский пообещал представить данные своих анализов через три дня.