Минздрав предлагает блокировать в интернете информацию с призывами к отказу от прививок

Об этом говорится в ответе замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой на запрос депутата Госдумы Леонида Огуля. Разрабатывается соответствующий законопроект. Депутат Огуль сказал, что также выступает за блокировку информации с призывами к отказу от прививок, но при этом не согласен с административным наказанием противников вакцинации.

Завлаборатории Национального исследовательского центра эпидемиологии Минздрава Елена Бурцева полностью согласна с позицией чиновников.

11 апреля в Госдуме состоится круглый стол, посвященный этой теме. Не исключено, что по итогам дискуссии будут предложены поправки в законодательство.