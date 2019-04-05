В Кремле следят за ситуацией в Ливии и утверждают, что Москва к конфликту не причастна, заявил Дмитрий Песков

На этом фоне Ливийская национальная армия, которой по данным источников ряда западных СМИ помогают российские наёмники, продолжает продвигаться к Триполи.

«Единственный выход — политическое, мирное урегулирование. Главное чтобы какие-либо действия не привели к возобновлению кровопролития», — заявил Дмитрий Песков. Комментируя продвижение к столице Ливии командующего национальной армией Халифы Хафтара Песков сказал, что Москва в этом цитата «никак не участвует». Войска маршала по последним данным взяли ряд городов западнее и южнее Триполи и продолжают наступление на столицу Ливии, находясь от неё менее чем в 100 километрах. Крупных стычек с силами правительства национального согласия, созданного при поддержке ООН, пока не происходит, отмечает Интерфакс. Хафтару по данным New York Times помогают российские наёмники из частной военной компании Вагнер. О присутствии в Ливии 300 бойцов ЧВК месяц назад писала газета Telegraph. По данным её источников наёмники обеспечивают безопасность портов на северо-восточном побережье Ливии для российского флота. Хафтар поддерживает временное правительство в Тобруке, оно контролирует восток и часть юга страны.

Командующий ливийской армией объявил о начале наступления на Триполи накануне вечером. Операции предшествовала резкая эскалация борьбы за власть, которая затянулась в Ливии после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году.