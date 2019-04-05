Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков продолжает работать в своем кабинете

Он обещает, что рижская дума продолжит спокойно и эффективно выполнять свои обязанности. Ушаков заявил, что не нашел в списке нарушений, в которых его обвиняют власти Латвии, ничего противозаконного. Свое решение об отставке он будет обжаловать в суде. Напомним, министр окружающей среды Латвии подписал распоряжение об увольнении Нила Ушакова из-за нарушений, которые в основном касаются взаимоотношений города с рижским транспортным предприятием.