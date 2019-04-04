«Мемориал» просит Генпрокуратуру проверить региональные законы о митингах

Юристы «ОВД-Инфо» и «Мемориала» обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить региональные законы о митингах, которые, по их мнению, незаконно ограничивают проведение одиночных пикетов. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист правозащитного центра «Мемориал», эксперт ОВД-Инфо Денис Шедов.

По его словам, правозащитный центр «Мемориал» направил заявления в Генпрокуратуру России про региональные законы о митингах, не соответствующие федеральному законодательству. Документы, по мнению юриста, ограничивают проведение одиночных пикетов, что противоречит ФЗ «О митингах».

Правозащитники подготовили заявления о нарушениях в шести регионах и просят Генпрокуратуру проверить спорные пункты законов, опротестовать их в заксобраниях регионов и обратиться в суд с требованием признать их недействующими. В Тверской области нарушение удалось оспорить в Верховном суде.

«Мы надеемся, что у этого заявления будет дальнейший ход, и все обойдется не стандартной отпиской. Надеемся еще и потому, что Верховный суд некоторое время назад вынес решение о признании недействующим подобного положения в законе Тверской области. Мы надеемся, что Генпрокуратура продолжит эту линию намеченную Верховным судом», — сказал он.