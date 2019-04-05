Национальный флаг частично признанной республики Косово был обнаружен на Ахмат арене в Грозном

Реакция на это событие оказалась весьма бурной.

В субботу в Грозном в рамках футбольной премьер-Лиги Ахмат принимал московский «Спартак». Под козырьком одной из трибун арены был вывешен флаг Косово, что вызвало сильный резонанс среди болельщиков. В составе «Ахмата», напомню, выступает косоварский полузащитник Бернард Бериша.

Сперва выразил беспокойство Посол Сербии в России Славенко Терзич, который заявил, что «неприятно удивлен» подвешенным под свод арены флагом так называемой Республики Косово».

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что рассматривает этот инцидент как техническую ошибку. Позиция России о непризнании Косово остаётся неизменной. И обратили внимание на данный факт компетентных властей Чеченской Республики.

В то же время Пресс-атташе «Ахмат Арены» Рамзан Умаров не видит оснований раздувать эту историю. Флаг Косово висит на арене уже несколько лет. Как и флаги других государств, за сборные которых выступают наши футболисты – отметил Умаров.

Тем временем Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что у КДК на сегодняшний день нет оснований для рассмотрения данного вопроса. По причине отсутствия его в рапорте делегата матча и заявлений от представителей команд.