Петр Порошенко и Владимир Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики

Кандидаты в президенты Украины также договорились о дебатах.

Сдать анализы предложил актер и шоумен Владимир Зеленский. В своем видеообращении он подчеркнул, что кандидаты должны

«доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов». Действующий президент Петр Порошенко согласился, и этим утром сдал анализы в медпункте на стадионе «Олимпийский». Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы Владимир Ярый вскоре сообщил, что экспресс-тест показал отсутствие психоактивных веществ в организме

Порошенко. По его словам, через пару часов будет готов анализ на алкоголь, а вот результаты исследования, где в качестве материала был волос, будут готовы только через полмесяца. Владимир Зеленский сдал анализы этим утром в одной из частных клиник, результаты пока неизвестны.

Впереди же – дебаты между соперниками, и они пройдут на стадионе «Олимпийский». Петр Порошенко согласился на условие, поставленное Владимиром Зеленским.

Зеленский, тоже через видеообращение, позвал арбитром Юлию Тимошенко.

В штабе Тимошенко сказали, что она подумает.

В свою очередь, руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания написал в «Фейсбуке», что по закону дебаты могут проходить только в студии общественного вещателя.