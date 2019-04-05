Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар и его союзники начали наступление на столицу страны Триполи

Тем временем, зарубежные издания пишут о том, что ему помогают российские наёмники из группировки Вагнера.

Фельдмаршал Хафтар ставит своей целью полную победу над своими противниками и пытается взять под контроль всю территорию Ливии, -— пишет американская The New York Times. Если его операция закончится успехом, нефть из Ливии пойдет на рынки, что приведет к снижению её стоимости.

Это же издание, но в другой публикации пишет, что Россия на этом фоне постепенно увеличивает присутствие своих наёмников в этой стране и других государствах Африки. Это вызывает тревогу со стороны западных партнёров. В частности, речь идёт про так называемую группировку Вагнера, которая уже сражалась в Сирии. Цель Москвы — взять под контроль порты на Средиземном море, а также логистические центры в Эритрее и Судане. Россия с помощью своих наёмников помогает фельдмаршалу Хафтару. Издание The Arab Weekly напоминает, что первые сообщения об этом появились в британской прессе ещё в прошлом году. Тогда газета the Telegraph писала о масштабных поставках вооружения и трёхстах наёмниках из группировки Вагнера, которые были расквартированы в Бенгази. Их основной задачей было обеспечить безопасность ключевых портов для российского флота и транзит через них нефти. при этом, официальная Москва отвергает обвинения в посылке в Ливию наёмников.

Ливия находится в состоянии хаоса и двоевластия с момента свержения Муаммара Каддафи в 2011 году. Часть страны контролируется ООН, другая — фельдмаршалом Хафтаром и его союзниками.