Министр регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова

Он объяснил свое распоряжение нарушениями, которые, по его мнению, были допущены градоначальником.

Причиной отстранения Ушакова от должности мэра Риги и, по совместительству, председателя Рижской думы Юрис Пуце назвал нецелесообразное использование бюджетных средств. По словам министра регионального развития Латвии, действия градоначальника привели к ущербу самоуправлению столицы в десятки миллионов евро. Речь идет, в основном, о взаимоотношениях города с муниципальным предприятием «Ригас Сатиксме», которая отвечает за весь общественный транспорт в Риге. Главным акционером компании является Рижская Дума, которой до отстранения руководил Ушаков. Сам теперь уже бывший мэр города пообещал обжаловать решение министерства по делам регионального развития в суде. Об этом он сообщил в интервью латышским СМИ.

Ушаков, являвшийся мэром Риги почти 10 лет, также выразил мнение, что его отставка – это месть со стороны политических оппонентов, проигравших выборы в Рижскую думу.

В конце января у Ушакова прошли обыски по делу о коррупции в «Ригас Сатиксме», однако тогда никаких обвинений ему предъявлено не было. Теперь же власти Латвии обещают передать материалы о нарушениях работе Рижской думы в Генпрокуратуру.