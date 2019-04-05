Минздрав предлагает наказывать за  призывы к отказу от прививок

Готовится соответствующий пакет законопроектов. Об этом сообщила первый зам.главы ведомства Татьяна Яковлева, — передает ТАСС.

Через СМИ, интернет, религиозные секты распространяется большое количество информации о вакцинах и вакцинации, которая не является объективной и подрывает доверие граждан, — отметила Яковлева.

Под призывами, за которые планируется наказывать, подразумевается «обращение к другим лицам с целью побудить их к отказу от вакцинации».



Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль сказал нам, что не согласен с административным наказанием противников прививок, но выступает за блокировку информации.

Леонид Огуль сообщил, что комитет Госдумы по охране здоровья 11 апреля проведет круглый стол на тему «Отказ от вакцинации — серьезная угроза XXI века: как избежать эпидемий». Он не исключил, что по итогам дискуссии будут предложены поправки в законодательство.

Заведующая лабораторией национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Минздрава России Елена Бурцева сказала нам, что согласна с введением административной ответственности и блокировкой сайтов в интернете за призыв отказа от прививок.

Елена Бурцева добавила, что мировой опыт доказал пользу вакцинации и сейчас главное — не дать распространиться возбудителям болезней среди непривитых людей.