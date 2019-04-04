Руководство канала им.Москвы планирует завершить ремонт участка в районе Тушинского туннеля в июне 2019 года

Руководство канала им. Москвы планирует завершить ремонт участка в районе Тушинского туннеля, где зимой этого года произошел прорыв дамбы, в июне 2019 года. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель канала Герман Елянюшкин.

«При обследовании места аварии, было установлено, что мест промыва больше, а не одно, как предполагалось. Пришлось полностью разбираться с состоянием всего комплекса сооружений. Агентством была поставлена задача в максимально короткие сроки возобновить судоходство. И в самые кратчайшие сроки судоходство будет восстановлено, мы ориентируемся на первые числа июня», — сказал он.

По словам Г.Елянушкина, недочеты при проектировании Тушинского тоннеля на Волоколамском шоссе, а также низкое качество строительно-монтажных работ и материалов при его возведении в 2000 году стали причиной аварии на дамбе канала имени Москвы, произошедшей в январе этого года.

«К аварии привела неправильная работа по разработке проектной документации, и грубейшие ошибки при строительстве. В частности, в месте засыпки песчаной смеси пазух между шпунтом и тоннелем, был использован обычный строительный мусор», — сказал он.

В итоге, добавил Г.Елянушкин, пришлось производить для установления причин аварии повторное снятие всех материалов, которые использовались при строительстве тоннеля, в связи с этим срок обследования занял три месяца.

По предварительным расчетам стоимость ремонта участка может составить более 200 миллионов рублей.