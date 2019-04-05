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13:04, 05 апреля 2019

Петербургские чиновники второй раз за последние несколько дней отчитались перед горожанами об успешной уборке снега

Заявки жители оставляли еще зимой, когда по городу было фактически невозможно пройти и проехать. Сейчас петербуржцам присылают фотографии с подписями об успешно выполненной работе.

Солнце второй раз помогло команде временного губернатора Петербурга Александра Беглова разобраться со снежными завалами. Подконтрольный Смольному «Центр комплексного благоустройства» сегодня отчитался перед горожанами об успешной уборке снега. Заявку на портале «Наш Санкт-Петербург» один из жителей оставил еще 11 января, к ней он приложил фото заваленной снегом дороги. Спустя почти четыре месяца, в апреле, чиновники ответили на претензию. Они опубликовали фотографию той же улицы, но уже, естественно, без снега. Похожая ситуация произошла накануне.

Коммунальщики отчитались перед петербурженкой об уборке льда. Ответ на свою жалобу, поданную 25 января, Наталья Вахлова получила вчера. Те же самые специалисты центра комплексного благоустройства прислали женщине фотографию с подписью, что ледяных глыб на остановке больше нет, а значит проблема решена. Стоит отметить, что в Петербурге уже более недели стоит плюсовая температура, и найти снег в городе в принципе задача не из простых.

Ранее чиновники решали проблемы горожан с помощью фотошопа. На том же портале «Наш Санкт-Петербург» появлялись отчеты о выполненной работе, правда в реальности никто никаких действий не предпринимал.



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