Начальник дорожной инспекции Москвы Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию

Ещё утром он называл домыслами сообщения в СМИ о своём уходе. Отставке предшествовало резонансное ДТП в столице с гибелью людей, совершённое уроженцем Чечни.

Ещё вчера Виктор Коваленко попрощался с подчинёнными и объявил им о своём уходе с должности начальника московского ГАИ, рассказал агентству ТАСС источник в правоохранительных органах. А сегодня столичная полиция подтвердила, что генерал-майор подал рапорт об отставке. Немного раньше СМИ сообщали о том, что Коваленко оставит должность из-за недавнего ДТП на Можайском шоссе, на западе Москвы. Водитель Мерседеса, уроженец Чечни Муслим Джамбеков около двух недель назад выехал на встречную полосу и врезался в Ниву, в которой погибли женщина и её дочь-подросток. Отец семейства пострадал. Виновник аварии как сообщали СМИ скрылся на глазах полицейских и признался в преступлении лишь после вмешательства в ситуацию главы Чечни Кадырова. После аварии инспектора, который находился на месте ДТП, уволили. Министр внутренних дел Колокольцев объявил Коваленко выговор. Источники агентства ТАСС и радиостанции Говорит Москва во вторник сообщали об уходе Коваленко. Он утром заявил РБК что устал комментировать цитата «всевозможные домыслы» о своей отставке. И предложил обратиться в пресс-службу МВД.

Коваленко возглавлял столичное управление ГИБДД 4 года. Его обязанности временно будет исполнять его заместитель Алексей Диокин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.