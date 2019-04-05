Крымско-татарский активист Ремзи Меметов пожаловался на избиение сотрудниками ФСБ

Меметов был задержан в конце марта по делу «Хизб ут-Тахрир»*. По его словам, его самого и других активистов избивали при задержании, затем в наручниках вывезли в лес и там также избили. Практически сутки задержанным не давали еды и только один раз дали воды.

Напомним — 27 марта полиция и ФСБ провели массовые обыски в Крыму и задержали 20 крымских татар по обвинению в участии в организации, которая признана в России террористической и запрещенной. Все задержанные были активистами правозащитной организации «Крымская солидарность» — сообщает Радио Свобода.



«Хизб ут-Тахрир»* — запрещенная в РФ организация