Юристы ОВД-инфо и правозащитный центр Мемориал попросили Генпрокуратуру проверить региональные законы о митингах

По мнению заявителей, они незаконно ограничивают проведение одиночных пикетов. Как отмечают правозащитники, федеральный закон о митингах разрешает регионам вводить свои ограничения для митингов, шествий, собраний и демонстраций. На одиночные пикеты они распространяться не должны, но в законах некоторых регионов такие ограничения есть, — пишет газета Коммерсант. Юристы также подготовили заявление о нарушении в шести регионах: Оренбургской и Сахалинской областях, Адыгее и Бурятии и ряде других.