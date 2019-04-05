Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализы на наркотики и алкоголь

Это было одним из требований лидера президентской гонки к действующему главе государства для проведения дебатов перед вторым туром выборов.

Зеленский и Порошенко сдавали анализы в разных медучреждениях Киева. Победитель первого тура выборов посетил частную клинику, за процессом прямо в кабинете следило несколько журналистов. Зеленский пообещал, что результаты анализа, который он назвал «глубоким», будут обнародованы через три дня, когда они придут на электронную почту. Кроме того, лидер президентской гонки уточнил, что не сдавал анализы в национальном спортивном комплексе «Олимпийский», поскольку, по его словам, там нет лаборатории. При этом ранее Зеленский выражал опасения, что медпункт там ангажированный. В свою очередь, действующий президент Петр Порошенко пришел именно на «Олимпийский», куда ранее приглашал и своего оппонента. Украинский лидер, в отличие от Зеленского, зашел в кабинет без журналистов, они следили за процедурой по видеотрансляции. По словам главврача одной из киевских наркологических больниц, экспресс-тест не обнаружил в крови Порошенко каких-либо психоактивных веществ.

Второй тур президентских выборов на Украине состоится 21 апреля. Согласно последнему опросу центра «Социальный мониторинг», Зеленский опережает Порошенко почти на 30%. Ранее украинский лидер согласился с требованием артиста провести дебаты на киевском стадионе «Олимпийский».