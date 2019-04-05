Премьер Великобритании Тереза Мэй запросила у Евросоюза ещё несколько месяцев для выхода страны из состава сообщества

Глава правительства сожалеет о том, что парламент до сих пор не утвердил текст соглашения о «брекзите».

Разногласия в парламенте вынудили Терезу Мэй снова просить изменить сроки выхода Британии из состава Евросоюза. На этот раз глава правительства предлагает председателю Евросовета Дональду Туску 30 июня вместо ранее согласованного 12 апреля. Мэй уверяет, что Соединённое королевство до этого дня цитата «твёрдо намерено завершить процесс выхода из ЕС». Лучшим вариантом «брекзита» станет выход из сообщества с соглашением, отмечает премьер в письме. Напомню, что на прошлой неделе парламент в третий раз отклонил проект сделки, которую Лондон согласовал с Брюсселем.

Палата общин отвергла все альтернативные варианты соглашения по выходу королевства. Тупиковой называет ситуацию премьер Британии. Мэй заявила в письме Туску, что это не может продолжаться. По её словам, правительство пытается найти решение с оппозиционной лейбористской партией. Туск в свою очередь может предложить Мэй отложить выход Британии из ЕС до конца марта следующего года, об этом сообщает телеканал Sky News. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в начале месяца заявлял, что Британия новых отсрочек не получит.

Официально Британия должна была покинуть ЕС 29 марта. Это на референдуме поддержало 52 процента, 48 были против.