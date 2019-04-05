Суд прекратил дело против директора детдома, которая более 10 лет игнорировала жалобы подростков о сексуальном насилии

Суд в Петербурге прекратил дело против директора детдома, которая более десяти лет игнорировала рассказы подростков о сексуальном насилии.

Судья Ирина Гнездилова приняла решение прекратить дело против Натальи Федоровой в связи с истечением срока давности. Речь идет о громком процессе над директором петербургского детского дома №8. Его воспитанники на протяжении 11 лет жаловались руководству учреждения на сексуальное насилие. Федорова свою вину признала, однако сказала, что просто не верила детям. По ее словам, подростки «состоят на учете в психоневрологическом диспансере и отклонены в степени дебильности». Напомним, по версии следствия, из-за бездействия Федоровой сексуальному насилию подверглись семеро воспитанников детского дома.

Обвинения в насильственных действиях сексуального характера предъявлены шестерым фигурантам. Одного из них — фотографа Александра Брыкова — также подозревают в распространении детской порнографии. Все эти дела сейчас находятся на рассмотрении.